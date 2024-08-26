لبناء الهيكل المزعوم.. حاخام يهودي يدعو لقصف المسجد الأقصى وإلصاق التهمة بإيران (فيديو)

وكالات

دعا الحاخام اليهودي يوسي مزراحي إلى قصف المسجد الأقصى بصاروخ وإلصاق التهمة لإيران حتى يتحارب من وصفهم بـ"المجانين" في إشارة للعرب والإيرانيين، فيما بينهم.

وفي الحاخام اليهودي: "ربما يضرب أحد الصواريخ المسجد الأقصى ويدمره تمهيدًا لإقامة الهيكل الثالث، وهو ما يمكن أن يكون معجزة أخرى".

وأضاف "لو كان الأمر بيدي لانتهزت الفرصة السابقة حينما أطلقت إيران 100 صاروخ على إسرائيل، كنت تظاهرت بأن صاروخا أطلق من إيران وسقط على المسجد الأقصى، وحينها سيقف العرب ضد إيران، وتكون نهاية المشاكل، بأن نجعل عصابة المجانين يحاربون بعضهم البعض".