وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

أنقرة - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بناء على طلب الجانب الأمريكي، بحسب متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وقال كتشالي إن فيدان وبلينكن بحثا آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بالإضافة إلى تطورات المنطقة.

وجرت مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس في الدوحة يومي 15 و16 من أغسطس الجاري، وأُعلن لاحقا أن الطرفين سيواصلان التفاوض في القاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري.