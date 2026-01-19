إعلان

الداخلية تضبط أكثر من 107 ألف مخالفة مرورية و54 حالة تعاطٍ خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:54 ص 19/01/2026

مخالفة مرورية - ارشيفية

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 107.379 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص. كما تم فحص 1.145 سائقاً تبين إيجابية 54 حالة تعاطي مواد مخدرة.

وفي مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات المرورية من ضبط 718 مخالفة متنوعة تشمل تحميل ركاب بشكل مخالف، مخالفات شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات. كما تم فحص 99 سائقاً تبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 8 أشخاص محكوم عليهم بإجمالي 13 حكمًا، والتحفظ على مركبة مخالفة لقوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين.

