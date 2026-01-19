ترامب ينتقد حاكم مينيسوتا بسبب معارضة الأخير سياسات الهجرة في الولاية

واشنطن- (أ ش أ)

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، وعضوة مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر، عن الحزب الديمقراطي، لمعارضتهما عمليات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) الجارية هناك، متهماً إياهما بالقيام بذلك "لصرف الأنظار عن عمليات احتيال مزعومة في الولاية"، حسب ترامب.

وتساءل ترامب، في تصريحات له أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، قائلاً "تقوم إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بترحيل بعض أخطر المجرمين في العالم من بلادنا، وإعادتهم إلى ديارهم، حيث ينتمون. لماذا تُعارض مينيسوتا هذا؟"، واصفاً المحتجزين بـ"القتلة" و"تجار المخدرات"، والمتظاهرين بـ"البلطجية" الذين "يضمون العديد من المحرضين المحترفين والفوضويين ذوي الأجور المرتفعة".

وتابع ترامب "هل هذا حقاً ما تريده مينيسوتا؟". ثم أشار إلى حاكم الولاية وإلهان، موجها إليهما الاتهام بمحاولة "صرف الانتباه عن عملية احتيال تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار"، حسب الرئيس الأمريكي.