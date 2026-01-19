أعلنت وزارة الصحة والسكان، فتح باب الترشيح لمنحة"Dr. LEE Jong-Wook Fellowship Program – 2026"، والمقدمة من مؤسسة كوريا للرعاية الصحية الدولية، في إطار جهود دعم وبناء القدرات البشرية في القطاع الصحي، وتعزيز كفاءة الكوادر الطبية والفنية والإدارية من خلال برامج تدريبية ودراسية متقدمة.

وتشمل المنحة برامج متخصصة في مجال الأمراض المعدية، تتناول مجالات التشخيص المعملي والبحث العلمي، وعلم الوبائيات، والتشخيص الإكلينيكي وطرق العلاج، وتستهدف الأطباء العاملين بالمعامل الحاصلين على درجة الماجستير أو أعلى، واختصاصي الوبائيات ومسؤولي الترصد الوبائي، إلى جانب أطباء مكافحة العدوى وهيئات التمريض.

وتتضمن المنحة عددًا من البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة، على النحو التالي:

أولًا: برامج الأمراض المعدية

الفئة المستهدفة: الأطباء العاملون بالمعامل (ماجستير فأعلى)، واختصاصيو وبائيات ومسؤولو الترصد الوبائي، وأطباء مكافحة العدوى والتمريض.

مدة البرنامج: 9 أسابيع (من أغسطس حتى أكتوبر).

ثانيًا: البرامج التدريبية المتخصصة

1. Training Course for Clinical Experts – Advanced Surgery

الفئة المستهدفة: أطباء الجراحة وأطباء الطوارئ (MD / NR).

الشروط: خبرة إكلينيكية لا تقل عن 3 سنوات، مع العمل حاليًا كطبيب إكلينيكي في مستشفى.

المدة: من 4 إلى 5 أشهر (مايو – أكتوبر 2026).

2. Training Course for Biomedical Engineers

الفئة المستهدفة: مهندسون وفنيون (مستوى تنفيذي أو إداري).

الشروط:

المستوى الإداري: خبرة لا تقل عن 4 سنوات مع خبرة إدارية.

المستوى الهندسي: خبرة لا تقل عن سنتين (أو 4 سنوات خبرة تقنية).

المدة: 3 أشهر (يونيو – أغسطس).

3. Leadership Course in Health Policy and Management

الفئة المستهدفة: القيادات العليا (مديرون أو مستوى أعلى).

المدة: أسبوع واحد (أغسطس).

ثالثًا: برامج الدرجات العلمية (Graduate Degree)

الفئة المستهدفة: الأطباء، مسؤولو الصحة العامة، المهندسون والفنيون.

الشروط العامة:

- إتمام شهادة البكالوريوس قبل 28 فبراير 2024.

- إجادة اللغة الإنجليزية، ويفضل وجود شهادة TOEFL أو IELTS.

مدة الدراسة: سنتان، تبدأ من شهر أغسطس.

أما عن شروط الترشح، فتشمل:

- أن يكون على قوة العمل.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال .

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

-إجادة استخدام الحاسب الآلي.

- لا يزيد سن المرشح عن 50 عام وألا يكون قد سبق له السفر في منحة سابقة.

-الالتزام الكامل بمدة البرنامج.

-الجهة المستضيفة تتحمل تذاكر السفر ذهابًا وعودة بالإضافة إلى مصروفات الإقامة والانتقالات الداخلية

ويمكن التقدم عن طريق الرابط التالي في موعد أقصاه 21 يناير الجاري.. اضغط هنا