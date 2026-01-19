إعلان

الجيش السوري يبدأ بالانتشار في منطقة الجزيرة لتأمينها بموجب الاتفاق مع قسد

كتب : مصراوي

10:29 ص 19/01/2026

الجيش السوري

دمشق- (د ب أ)

بدأت قوات الجيش السوري عملية الانتشار في منطقة الجزيرة لتأمينها بموجب الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية ( قسد) .

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري ، في تصريح أوردته قناة الإخبارية السورية اليوم الاثنين ، إنه تم تأمين سد تشرين وريف الرقة الشمالي، إضافةً لريف الحسكة الغربي حتى الآن.

ودعت الهيئة المدنيين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وحدات الجيش وعدم التحرك في المنطقة إلا عند الضرورة.

وأفادت القناة بأن مؤسسات الدولة استلمت سد الفرات وبدأت بصيانته وإعادة تفعيله بشكل كامل، مشيرة إلى عودة الحياة لشوارع وأسواق مدينة الطبقة، بعد تأمين المدينة من قبل قوى الأمن الداخلي ودخول مؤسسات الدولة إليها.

ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء أمس الأحد، اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع قوات "قسد"، ودمجها بالكامل في الجيش السوري.

الجيش السوري منطقة الجزيرة قوات سوريا الديمقراطية

