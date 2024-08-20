بلينكن يؤكد على الحاجة الملحة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة؛ لضمان إطلاق سراح المحتجزين، والسماح بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار الإقليمي الأوسع.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين ناقشا الجهود المستمرة لتهدئة التوترات الإقليمية.

وشدد بلينكن، على أن التصعيد المستمر لا يصب في مصلحة أي طرف، مجددًا "التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل".