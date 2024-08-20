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BBC

بلينكن يؤكد على الحاجة الملحة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

11:50 ص الثلاثاء 20 أغسطس 2024

أنتوني بلينكن

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة؛ لضمان إطلاق سراح المحتجزين، والسماح بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار الإقليمي الأوسع.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين ناقشا الجهود المستمرة لتهدئة التوترات الإقليمية.
وشدد بلينكن، على أن التصعيد المستمر لا يصب في مصلحة أي طرف، مجددًا "التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل".

هذا المحتوى من

Asha
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي غزة
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