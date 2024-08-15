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BBC

كيربي: محادثات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار بغزة كانت واعدة

06:32 م الخميس 15 أغسطس 2024

جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الامريكية

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وكالات

قال جون كيربي مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، إن بداية المحادثات في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار بغزة كانت واعدة.

وأضاف كيربي: "نتوقع أن تستمر المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل حتى غد"، موضحا أن الجانبان اطلعا على مقترح الاتفاق بشأن غزة وقدما تغييرات عليه وتجري مناقشة تفاصيل تنفيذه وليس إطار العمل.

وتابع مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، أن انخراط حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في محادثات اليوم بالدوحة شبيه بما جرى في المحادثات السابقة.

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