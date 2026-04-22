أعدمت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وتزويد الموساد بمعلومات حساسة عن البلاد.

وقالت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء الإيرانية: "تم شنق مهدي فريد بن أمان الله، وذلك بعد محاكمته بتهمة التعاون المكثف مع جهاز الموساد الإرهابي التجسسي، والتصديق على الحكم النهائي من قبل محكمة التمييز العليا".

وأشارت إلى أن هذا الشخص كان مسؤولاً عن قسم إدارة لجنة الدفاع السلبي (الدفاع المدني) في إحدى الدوائر الحساسة بالبلاد، وقد تواصل عبر الفضاء الإلكتروني مع جهاز الموساد الإرهابي التجسسي التابع للكيان الصهيوني، ونظراً لما كان يتمتع به من صلاحيات وصول، فقد نال موافقة ضابط الموساد بسرعة كبيرة.

وأوضحت أن هذا العميل كشف أثناء سير إجراءات القضية عن مراحل تواصله مع جهاز الموساد، مشيرة إلى أن الجاسوس اعترف أمام المحكمة بأنه كان يدرك منذ البداية من هم الأشخاص الذين يتواصل معهم.واستمر في تواصله رغم علمه بأن الرقم الذي اتصل به يعود إلى خط تابع للكيان الصهيوني.

ووفق الوكالة، لم تجد محكمة التمييز العليا طلب نقض المتهم مقبولاً، وأيدت حكم الإعدام الذي تم تنفيذه فجر اليوم بعد استكمال الإجراءات القانونية.