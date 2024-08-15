وفاة قائد في الحرس الثوري الإيراني متأثرًا بإصابته في سوريا

(وكالات)

قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، إن مستشارا عسكريا في القوات "الجوفضائية" التابعة للحرس الثوري الإيراني توفي متأثرا بجروح أُصيب بها في سوريا خلال الأسابيع الماضية.

والمستشار العسكري هو العقيد أحمد رضا أفشاري من القوات الاستشارية الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في سوريا، وذلك بحسب ما ذكر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي.

ولم تكشف طهران عن التوقيت الذي أصيب فيه القائد بالحرس الثوري، لكنها أشارت إلى أن الإصابة وقعت بين شهري يوليو وأغسطس.