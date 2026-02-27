إعلان

بيل كلينتون عن علاقته مع إبستين: "لم أفعل شيئا خاطئا"

كتب : مصراوي

08:57 م 27/02/2026

بيل كلينتون

كتب-عبدالله محمود:

أدلى الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، بشهادته اليوم الجمعة أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين يحققون معه بشأن علاقته مع رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري ابستين، المدن بجرائم جنسية.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، قال الرئيس الأمريكي الأسبق في بداية جلسة الاستجواب:"لم أرَ شيئاً، ولم أفعل شيئاً خاطئاً".

ويأتي ذلك بعد يوم من استجواب زوجة كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، مع المشرعين للإدلاء بشهادتها، حيث أخبرت المشرعين أنها لم تكن على علم بكيفية قيام إبستين بالاعتداء الجنسي على فتيات قاصرات، وأنها لا تتذكر حتى أنها قابلته.

