ترامب: غير راض عن إيران ولا يمكن لها أن تمتلك أسلحة نووية

كتب : عبدالله محمود

08:34 م 27/02/2026

ترامب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية، معربًا عن عدم رضاه عن سلوكها وأنه من المتوقع إجراء مزيد من المحادثات معها.

وقال ترامب في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إنه لا يريد استخدام القوة ضد إيران، لكنه أوضح أن ذلك قد يكون ضروريًا في بعض الأحيان.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك مزيدا من المحادثات المقررة اليوم الجمعة لكنه غير سعيد بشأنها، مشددًا على رغبة بلاده في عقد صفقة مع إيران.

وردا على سؤال بشأن استخدام القوة ضد إيران، قال ترامب: "لا أرغب في ذلك ولكن في بعض الأحيان يكون ذلك ضروريا".

وأوضح ترامب، أنه سيكون من الجيد أن يتفاوض الإيرانيون بحسن نية لكنهم حتى الآن لم يصلوا إلى ذلك.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن هناك دائما خطر حينما يتعلق الأمر بالحرب وسيكون من الجيد أن تتفاوض إيران بحسن نية، مؤكدًا أنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن طهران.

ترامب الرئيس الأمريكي إيران أسلحة نووية إيران وأمريكا استخدام القوة ضد إيران

