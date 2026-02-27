إعلان

العراق يؤكد أهمية ضبط النفس بين باكستان وأفغانستان وتهدئة التوترات

كتب : مصراوي

08:33 م 27/02/2026

وزارة الخارجية العراقية

بغداد- (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أهمية ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الخلافات بين باكستان وأفغانستان، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، داعية لتهدئة التوترات بينهما عبر الحوار الدبلوماسيين.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن العراق يتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية والاشتباكات الخطيرة الجارية على الحدود بين باكستان وأفغانستان، والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وأثارت مخاوف من تصاعد التوتر في المنطقة.

وأعربت عن "أسفها العميق إزاء هذه الأحداث، فإنها تؤكد أهمية ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الخلافات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

ودعا العراق، بحسب البيان، الطرفين إلى الاحتكام إلى القنوات الدبلوماسية المعتمدة، والعمل على تهدئة الأوضاع ومنع تفاقمها، انطلاقاً من مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وجددت الخارجية العراقية، في بيانها، موقف العراق الداعي إلى حل النزاعات بالطرق السلمية، وبما ينسجم مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

