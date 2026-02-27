إعلان

ألمانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل

كتب : مصراوي

09:20 م 27/02/2026

(أ ش أ)

نصحت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الجمعة، رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس الشرقية، مع استمرار التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربات عسكرية محتملة إلى إيران.

وأكدت الخارجية الألمانية أن السفارة الألمانية في تل أبيب لا تزال تعمل بكامل طاقتها، مضيفة "نتابع الوضع عن كثب، ونتواصل باستمرار مع سفارتنا في تل أبيب؛ بما في ذلك فيما يتعلق بالوضع الأمني لزملائنا هناك وعائلاتهم". كما يجري رصد الوضع في إيران "عن كثب".

وأكدت الوزارة الألمانية، وفق قناة (دويشته فيله) الألمانية – أنها تنسق مع السفارة الألمانية في طهران في شأن الوضع الأمني لفريق عملها، مذكرة بأن طاقم البعثة في طهران لم يعد كاملا منذ مدة بسبب التوترات الدبلوماسية مع إيران، "ولا يمكنها تاليا سوى تقديم مساعدة قنصلية محدودة جدا".

