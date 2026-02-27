إعلان

مطار إسطنبول يعلن إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران مساء اليوم

كتب : عبدالله محمود

08:40 م 27/02/2026

مطار اسطنبول

أعلن مطار إسطنبول في تركيا إلغاء الرحلات الجوية المتجهة الى طهران مساء اليوم الجمعة، وسط تهديد بشن ضربة عسكرية أمريكية محتملة على إيران.

وقال مطار إسطنبول في بيان نقله موقع "تركيا اليوم"، إنه تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية من مطار إسطنبول إلى طهران يوم الجمعة، حيث علقت الخطوط الجوية التركية وشركات الطيران الإيرانية رحلاتها المجدولة بسبب المخاوف الأمنية المرتبطة بالأزمة الإيرانية المستمرة التي لا تزال تعرقل حركة السفر الجوي بين تركيا وجارتها الشرقية.

وأوضح مطار إسطنبول أنه من بين الرحلات التي ألغيت اليوم الموافق 27 فبراير 2026، كانت رحلة الخطوط الجوية التركية رقم TK0872، ورحلة خطوط طيران ATA رقم TBZ6620، ورحلة طيران قشم رقم QB2214.

