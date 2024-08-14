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البث الإسرائيلية: نتنياهو متمسك بالبقاء بمحور فيلادلفيا وتفتيش العائدين لشمال غزة

08:54 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

محور فيلادلفيا

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وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متمسك بشرطين هما البقاء بمحور فيلادلفيا جنوبي غزة وتفتيش العائدين لشمال القطاع.

وذكرت القناة 13 العبرية، أمس الثلاثاء، أن نتنياهو حدد 3 شروط للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.

وكشفت القناة العبرية، أن من بين الشروط التي حددها نتيناهو، إطلاق سراح 30 أسيرا إسرائيليا ممن لا يزالون على قيد الحياة من "الفئة الإنسانية".

كما طالب نتنياهو، بالإبقاء على حق النقض الإسرائيلي "الفيتو" على أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم ضمن الصفقة.

كذلك، اشترط رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحديد آلية بشأن عودة النازحين الفلسطينيين من غزة إلى شمالي القطاع.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، قولهم إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وسع التفويض الممنوح للفريق المفاوض بشأن صفقة الأسرى بشكل طفيف.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون، إلى أن نتنياهو أعطى تفويضا معقولا يبرر السفر إلى جولة المحادثات المقررة في قطر.

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