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BBC

ارتفاع الجرائم العنيفة ضد النساء في القطارات البريطانية إلى أكثر من 50%

02:13 م الأربعاء 14 أغسطس 2024

القطارات البريطانية

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لندن - (د ب أ)

أشارت بيانات جديدة إلى أن الهجمات العنيفة ضد النساء في القطارات البريطانية زادت إلى أكثر من الضعف، منذ عام 2021.

وأظهرت أرقام صادرة عن التقرير السنوي لعام 2024 لهيئة شرطة النقل البريطانية أن عدد الجرائم ضد النساء والفتيات ارتفع من 7561 في عام 2021، إلى 11357 في عام 2023، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم.

وذكرت البيانات التي نشرتها صحيفة "التايمز" لأول مرة أن عدد الجرائم الجنسية ارتفع بواقع 10%، خلال نفس الفترة، بينما تضاعفت بلاغات التحرش الجنسي.

وكشفت دراسة منفصلة لشرطة النقل البريطانية العام الماضي أن أكثر من ثلث النساء، المسافرات بالقطار، يتعرضن للاعتداء أثناء تنقلهن.

وتشير بيانات شرطة النقل إلى أن معظم الجرائم تقع خلال ساعة الذروة المسائية، عندما تكون القطارات مكتظة.

القطارات البريطانية لندن الجرائم العنيفة ضد النساء
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