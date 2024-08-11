الجيش الأوكراني: القوات الروسية تواصل هجومها في شرقي أوكرانيا

كييف - (د ب أ)

قال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إن القوات الروسية واصلت هجومها في شرقي أوكرانيا، برغم توغل القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الواقعة جنوبي روسيا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القتال يتركز في محيط مدينة بوكروفسك في منطقة دونيتسك، حيث أفادت أن القوات الأوكرانية صدت 26 محاولة من جانب وحدات روسية لاختراق الدفاعات الأوكرانية منذ صباح اليوم الأحد.

ولم يتضمن تقرير الجيش معلومات عن الهجوم الأوكراني في كورسك.

لكنه ذكر أن المدفعية بعيدة المدى والطائرات المقاتلة الروسية تستهدف المنطقة المحيطة بمدينة سومي الأوكرانية، التي تعد طريق إمداد مهما للوحدات في كورسك.

وقال تقرير الجيش إن القوات الروسية، في جهة أبعد إلى الشرق في دونيتسك، حاولت أيضا التقدم باتجاه بلدة نيو يورك (نيويورك) بالقرب من بلدة توريتسك.

وأفاد تقرير الجيش أنه تم صد هذا التقدم، في حين تعرضت مدينة توريتسك لغارات جوية روسية.