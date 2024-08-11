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اليونان تعلن حالة التأهب بسبب حرائق الغابات مع اندلاع النيران قرب أثينا

09:16 م الأحد 11 أغسطس 2024

اليونان تعلن حالة التأهب بسبب حرائق الغابات مع اند

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أثينا - (د ب أ)
اندلعت عدة حرائق غابات في اليونان، اليوم الأحد، بما في ذلك في مناطق قريبة من العاصمة، حيث تم إعلان حالة التأهب فى أجزاء كبيرة من البلاد.
واندلع حريق في منطقة فارنافاس، حوالي 35 كيلومترا شمال شرق أثينا، حيث ساهمت الرياح القوية في انتشار النيران مما دفع السلطات إلى إيقاف حركة المرور وحث السكان على إخلاء المنطقة.
وحاول نحو 250 من رجال الإطفاء السيطرة على الحريق باستخدام طائرات مروحية، وذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا من الممتلكات قد دُمّرت، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.
وتعاني اليونان من آلاف من حرائق الغابات منذ منتصف يونيو، وسط موجات حرارة شديدة ورياح قوية وجفاف، وتمثل حرائق الغابات خطرا في اليونان منذ الثمانينيات، لكن الاحتباس الحراري يزيد من حدة التهديد الذي تشكله.
واندلعت حرائق منفصلة في ميجارا، وهي منطقة أخرى قريبة من أثينا، وفي مدينة إريتريا على جزيرة إيفيا، وفي فيلياتس بمنطقة ثيسبروتيا.

أثينا اليونان حرائق الغابات
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