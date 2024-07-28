بعد هجوم مجدل الشمس.. ترامب يلقي باللوم على بايدن وهاريس

(وكالات)

نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الأحد، عن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، قوله إن هجوم السبت في مرتفعات الجولان مثال على ضعف الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس في إدارة شؤون السياسة الخارجية.

وجاءت إدانة ترامب، لبايدن ونائبته، عقب وقوع هجوم، على قرية مجدل الشمس في الجولان المحتل شمالي إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصًا.

من جانبها توعدت إسرائيل حزب الله برد حاسم على الهجوم، الذي استهدف المنطقة الشمالية، فيما ينكر حزب الله كافة الاتهامات الإسرائيلية الموجهة ضده.