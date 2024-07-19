إن بي سي: عائلة بايدن تناقش خطة محتملة لإمكانية انسحابه من الانتخابات

وكالات

قالت شبكة "إن بي سي" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، إن عائلة الرئيس جو بايدن تناقش خطة محتملة لإمكانية انسحابه من السباق الرئاسي.

وأشارت المصادر، إلى أن أفراد في عائلة بايدن يبحثون كيفية الانسحاب إذا قرر المرشح الديمقراطي ذلك ووضع خطة محسوبة للقرار.

وأكدت المصادر، أن بعض المقربين من بايدن يعتقدون أنه سيعلن الانسحاب من الانتخابات.

وأعرب بايدن عن تطلعه إلى العودة إلى الحملة الانتخابية الأسبوع المقبل، مشددا على أن رؤية المرشح الجمهوري دونالد ترامب المظلمة لا تمثل الأمريكيين.

وأشار بايدن في حديثه إلى الديمقراطيين إلى أن يمكنهم كحزب أن هزيمة ترامب في صندوق الاقتراع وسوف يفعلون ذلك، مؤكدا أن "المخاطر كبيرة والخيار واضح وسننتصر معا".