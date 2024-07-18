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BBC

طبيب بايدن: الرئيس الأمريكي يعاني من أعراض الجهاز التنفسي المرتبطة بكورونا

09:47 م الخميس 18 يوليه 2024

جو بايدن

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وكالات

قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعاني من أعراض الجهاز التنفسي العلوي المرتبطة بفيروس كورونا.

وأضاف طبيب الرئيس الأمريكي، أن العلامات الحيوية للرئيس الأمريكي لا تزال طبيعية وسيواصل أداء عمله كالمعتاد.

وأكدت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقائه في السباق الرئاسي.

كما أخبر العديد من كبار الديمقراطيين موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن الضغط المتزايد من قادة الحزب في الكونجرس والأصدقاء المقربين سيقنع الرئيس جو بايدن بالانسحاب من سباق انتخابات الرئاسة.

وتوقع هؤلاء الديمقراطيون أن ينسحب بايدن (81 عاما) من السباق الرئاسي "في أقرب وقت"، وربما نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحوا أن "كبار قادة حزبه وأصدقاؤه والمانحون الرئيسيون يعتقدون أنه (بايدن) لا يستطيع الفوز، ولا يمكنه تغيير التصورات العامة عن عمره وصحته، ولا يستطيع تحقيق الأغلبية في الكونجرس".

جو بايدن أعراض الجهاز التنفسي الرئيس الأمريكي فيروس كورونا
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