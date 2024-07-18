إعلان

BBC

لافروف يشيد باختيار ترامب لفانس نائبا له بسبب موقف الأخير من حرب أوكرانيا

11:12 ص الخميس 18 يوليو 2024

سيرجي لافروف

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

نيويورك - (د ب أ)

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف باختيار دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية جيه دي فانس لمنصب نائب الرئيس، على خلفية موقف الأخير من الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن لافروف قوله في الأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء إن فانس، وهو عضو بمجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، يؤيد السلام وإنهاء المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال لافروف: "لا يسعنا إلا أن نرحب بهذا، لأنه هو المطلوب بالضبط، وهو وقف إشعال أوكرانيا بالأسلحة".

وأضاف أن "الحرب ستنتهي. وسنبدأ بالبحث عن حلول".

وتعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا لمساعدة كييف على مواجهة الحرب الروسية واسعة النطاق التي بدأت في 24 فبراير 2022.

إلا أن قلقا كبيرا يساور حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي (ناتو) من احتمال تقليص الدعم الأمريكي بشكل كبير إذا أعادت الانتخابات الرئاسية في نوفمبر ترامب إلى البيت الأبيض، لأنهم يشكون في استعداده لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا.

وقال لافروف إنه سمع أن فانس يؤيد وقف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأنه ملتزم بإيجاد حل للحرب في أوكرانيا.

سيرجي لافروف نيويورك انتخابات الرئاسة الأمريكية روسيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الدفاع الألماني: الديمقراطيات في مختلف أنحاء العالم تتعرض لضغوط

إعلان

إعلان

* اجتماع الفائدة اليوم.. ما هي توقعات الخبراء لقرار المركزي؟
* طبيبة مراغة وسيدة الخبز وبائعة النعناع.. وقائع شغلت المصريين فى جولات المحافظين (صور)