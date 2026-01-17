إعلان

دبلوماسي أوروبي عن رسوم ترامب العقابية على دول أوروبية: المزيد سيأتي لاحقا

كتب : محمود الطوخي

09:14 م 17/01/2026

كارل بيلدت الرئيس المشارك للمجلس الأوروبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي

دعا كارل بيلدت الرئيس المشارك للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، رئيس الوزراء السويدي السابق، إن إلى رد فعل واضح على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حال فرضها بشكل رسمي، بسبب جرينلاند.

وكتب بيلدت، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، السبت: "الآن ترامب يفرض تعرفة جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول التي أرسلت ضباطا عسكريين وجنودا إلى جرينلاند، مهددا بزيادتها لاحقا إلى 25%، وهذا سيؤدي في أغلب الاحتمالات إلى انهيار الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. المواجهة بدأت تشتد، والمزيد سيأتي لاحقا".

واعتبر بيلدت، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي تشكل انتهاكا واضحا لاتفاقيتي التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وأشار بيلدت، إلى أن رد فعل الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون واضحا، مشددا على أن "اللعب بهدوء ليس خيارا على الإطلاق".

وفي وقت سابق من اليوم، ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف حرب تجارية جديدة ضد 8 دول أوروبية بموافقة الدنمارك على بيع جزيرة "جرينلاند" للولايات المتحدة، معلنا فرض رسوم جمركية عقابية تبدأ من الأول من فبراير المقبل، بدعوى "رد الجميل" وحماية الأمن العالمي من الصين وروسيا.

وأوضح ترامب عبر منصة "إكس"، أن الرسوم ستفرض بنسبة 10% اعتبارا من 1 فبراير 2026 على بضائع كل من الدنمارك، النرويج، السويد، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، هولندا، وفنلندا، على أن ترتفع النسبة إلى 25% في بداية يونيو 2026، وتبقى سارية "إلى حين التوصل لاتفاق لشراء جرينلاند بالكامل".

وبرر ترامب، هذا التصعيد بأن الدنمارك "لا تمتلك الوسائل" لمنع الصين وروسيا من السيطرة على الجزيرة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة وتحديدا برامج "القبة الذهبية" والأسلحة الحديثة، جعلت الاستحواذ على الجزيرة "أكثر إلحاحا" لضمان فعالية هذه الأنظمة.

وانتقد ترامب زيارات مسؤولي الدول الثماني إلى جرينلاند، واصفا إياها بـ "غير الواضحة" وتخلق مستوى "غير مقبول" من المخاطرة، مؤكدا أن واشنطن منفتحة للتفاوض فورا رغم ما قدمته من حماية لهذه الدول لعقود دون مقابل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رسوم ترامب العقابية الاتحاد الأوروبي كارل بيلدت دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس شعبة الأرز: المخزون يكفي أشهرًا بعد رمضان.. ولا ارتفاع متوقع في الأسعار
أخبار مصر

رئيس شعبة الأرز: المخزون يكفي أشهرًا بعد رمضان.. ولا ارتفاع متوقع في الأسعار
رئيس اتحاد المستأجرين: قانون الإيجار القديم "عوار دستوري" يهدد بتشريد الأسر
أخبار مصر

رئيس اتحاد المستأجرين: قانون الإيجار القديم "عوار دستوري" يهدد بتشريد الأسر
واشنطن تطالب الجيش السوري بوقف تقدمه في مناطق سيطرة "قسد"
شئون عربية و دولية

واشنطن تطالب الجيش السوري بوقف تقدمه في مناطق سيطرة "قسد"
فيديو أهداف مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

فيديو أهداف مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

خبير استراتيجي: اللجنة الوطنية لإدارة غزة مستقلة تمامًا ومهمتها قد تمتد
أخبار مصر

خبير استراتيجي: اللجنة الوطنية لإدارة غزة مستقلة تمامًا ومهمتها قد تمتد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي