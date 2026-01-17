كتب- محمود الطوخي

دعا كارل بيلدت الرئيس المشارك للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، رئيس الوزراء السويدي السابق، إن إلى رد فعل واضح على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حال فرضها بشكل رسمي، بسبب جرينلاند.

وكتب بيلدت، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، السبت: "الآن ترامب يفرض تعرفة جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول التي أرسلت ضباطا عسكريين وجنودا إلى جرينلاند، مهددا بزيادتها لاحقا إلى 25%، وهذا سيؤدي في أغلب الاحتمالات إلى انهيار الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. المواجهة بدأت تشتد، والمزيد سيأتي لاحقا".

واعتبر بيلدت، أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي تشكل انتهاكا واضحا لاتفاقيتي التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وأشار بيلدت، إلى أن رد فعل الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون واضحا، مشددا على أن "اللعب بهدوء ليس خيارا على الإطلاق".

وفي وقت سابق من اليوم، ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف حرب تجارية جديدة ضد 8 دول أوروبية بموافقة الدنمارك على بيع جزيرة "جرينلاند" للولايات المتحدة، معلنا فرض رسوم جمركية عقابية تبدأ من الأول من فبراير المقبل، بدعوى "رد الجميل" وحماية الأمن العالمي من الصين وروسيا.

وأوضح ترامب عبر منصة "إكس"، أن الرسوم ستفرض بنسبة 10% اعتبارا من 1 فبراير 2026 على بضائع كل من الدنمارك، النرويج، السويد، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، هولندا، وفنلندا، على أن ترتفع النسبة إلى 25% في بداية يونيو 2026، وتبقى سارية "إلى حين التوصل لاتفاق لشراء جرينلاند بالكامل".

وبرر ترامب، هذا التصعيد بأن الدنمارك "لا تمتلك الوسائل" لمنع الصين وروسيا من السيطرة على الجزيرة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة وتحديدا برامج "القبة الذهبية" والأسلحة الحديثة، جعلت الاستحواذ على الجزيرة "أكثر إلحاحا" لضمان فعالية هذه الأنظمة.

وانتقد ترامب زيارات مسؤولي الدول الثماني إلى جرينلاند، واصفا إياها بـ "غير الواضحة" وتخلق مستوى "غير مقبول" من المخاطرة، مؤكدا أن واشنطن منفتحة للتفاوض فورا رغم ما قدمته من حماية لهذه الدول لعقود دون مقابل.