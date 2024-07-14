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BBC

قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيًا من مدن الضفة الغربية

02:19 م الأحد 14 يوليو 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة على مدن الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 30 فلسطينيًا، وذلك بحسبما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

وبحسب بيان نادي الأسير الفلسطيني، يرتفع أعداد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع أحداث الـ7 من أكتوبر إلى 9 آلاف و655 شخصًا.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، تشن قوات الاحتلال حملات اعتقالات واسعة يومية على مدن الضفة توقف خلالها عدد كبير من الفلسطينيين بينهم أسرى سابقون تم الإفراج عنهم.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال تلك الحملات عدد كبير من النساء والأطفال، يتم الاعتداء عليهم بالضرب أثناء حملات الاعتقال.

قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الضفة الغربية إسرائيل
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