خوفا من سرقتها.. أسبانيون في برشلونة يربطون هواتفهم بأيديهم (فيديو)

وكالات

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظاهرة غريبة في مدينة برشلونة الأسبانية، إذ لجأ المواطنون إلى ربط هواتفهم المحمولة بأيديهم خوفا من سرقتها.

يربطون هواتفهم بأياديهم تفاديا لسرقتها!.. مشاهد لانتشار ظاهرة ربط الهواتف بالأيدي في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث تعاني المدينة من أوضاع غير آمنة وانتشار الجريمة، وفقا لتقارير الشرطة. pic.twitter.com/VZGqZrrd86 — RT Online (@RTonline_ar) July 10, 2024

وتعاني المدينة الأسبانية من أوضاع غير آمنة في ظل انتشار معدل الجريمة ،وفق تقارير الشرطة.