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BBC

خوفا من سرقتها.. أسبانيون في برشلونة يربطون هواتفهم بأيديهم (فيديو)

01:23 م الخميس 11 يوليو 2024

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وكالات

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظاهرة غريبة في مدينة برشلونة الأسبانية، إذ لجأ المواطنون إلى ربط هواتفهم المحمولة بأيديهم خوفا من سرقتها.

وتعاني المدينة الأسبانية من أوضاع غير آمنة في ظل انتشار معدل الجريمة ،وفق تقارير الشرطة.

أسبانيا برشلونة الهواتف
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