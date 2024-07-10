إخلاء سفينة شحن بسبب الأمواج العالية قبالة ساحل جنوب أفريقيا

جوهانسبرج - (د ب أ)

ضربت عواصف ساحل جنوب أفريقيا لليوم الرابع على التوالي، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تعطيل عمليات الشحن، حيث أدت أمواج عالية إلى إخلاء سفينة شحن.

وقالت شركة تشغيل الموانئ المملوكة للدولة "ترانسنت إس أو سي ليمتد"، إنها تراقب عمليات الشحن في الموانئ المتأثرة بالطقس السيئ، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وواجهت حركة السفن التي تدور حول رأس الرجاء الصالح، والتي زاد عددها مع سعي شركات الشحن لتجنب الهجمات في البحر الأحمر، عواصف بحرية شديدة، مع توقعات بارتفاع الأمواج لتصل إلى 10 أمتار (32.8 قدم).

وجرى إنقاذ وإجلاء إجمالي 18 بحارا فلبينيا، يمثلون جميع أفراد طاقم سفينة البضائع العامة، "إم في أولترا جالاكسي"، بعد العثور عليهم في قارب نجاة بعد أن تخلوا على ما يبدو عن سفينتهم المحاصرة بشدة وسط الأمواج في المحيط الأطلسي.

وقالت هيئة السلامة البحرية في جنوب أفريقيا على موقعها الإلكتروني إنه تم إنقاذ طاقم السفينة "إم في أولترا جالاكسي" المكون من 18 فردا في المياه شمال غرب كيب تاون أمس الأول الاثنين بعد تم رصد إشارة طوارئ من السفينة.

وكانت السفينة محاصرة بشدة وسط أمواج عالية يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار، وتم إرسال سفن قريبة لتقديم المساعدة.