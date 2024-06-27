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BBC

الاحتلال يعلن مقتل قائد وحدة قناصة وإصابة 16 جنديًا بانفجار عبوة ناسفة

11:13 ص الخميس 27 يونيو 2024
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    مقتل الضابط ألون ساكاجيو
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    انفجار عبوة ناسفة
  • عرض 3 صورة
    انفجار عبوة ناسفة

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابط في جنين وإصابة جندي بجروح خطيرة و3 بجروح متوسطة.

وكشفت القناة 11 الإسرائيلية، عن مقتل الضابط ألون ساكاجيو برتبة نقيب قائد وحدة القناصة في لواء كفير وإصابة 16 جنديا آخرين خلال اقتحام مخيم جنين.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن الضابط قُتل في حادث انفجار عبوة ناسفة دهستها مدرعة عسكرية كان يستقلها خلال اقتحام مدينة جنين، موضحة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن العبوة كانت مدفونة على عمق متر ونصف المتر.

انفجار عبوة ناسفة مقتل قائد وحدة قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى
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