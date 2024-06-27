الاحتلال يعلن مقتل قائد وحدة قناصة وإصابة 16 جنديًا بانفجار عبوة ناسفة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل ضابط في جنين وإصابة جندي بجروح خطيرة و3 بجروح متوسطة.

وكشفت القناة 11 الإسرائيلية، عن مقتل الضابط ألون ساكاجيو برتبة نقيب قائد وحدة القناصة في لواء كفير وإصابة 16 جنديا آخرين خلال اقتحام مخيم جنين.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن الضابط قُتل في حادث انفجار عبوة ناسفة دهستها مدرعة عسكرية كان يستقلها خلال اقتحام مدينة جنين، موضحة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن العبوة كانت مدفونة على عمق متر ونصف المتر.