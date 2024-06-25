فيديو| جنود الاحتلال يطلقون كلبًا شرسًا لمهاجمة عجوز فلسطينية أثناء نومها

وكالات

أظهرت لقطات مسربة من كاميرا مثبتة على كلب بوليسي تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتداء الكلب على مسنة فلسطينية داخل منزلها بمخيم جباليا.

وكانت المسنة الفلسطينية رفضت عن مغادرة منزلها مرارا منذ بدء الحرب.

وتبين من الفيديو المسرب أن اعتداء الكلب البوليسي، على العجوز الفلسطينية دام لفترة طويلة، ما سبّب لها كسور ونزيف.

#شاهد |

مقاطع مسربة من كاميرا تم تركيبها من قبل الاحتلال على كلب بوليسي تظهر مهاجمة مسنة فلسطينية.



- الصور تظهر اعتداء دام مطولا من قبل كلب مرافق لقوة للاحتلال على سيدة مسنة في بيتها بجباليا. pic.twitter.com/V5YOBHjdwh — شبكة مراقب (@muraqibone) June 25, 2024



وقالت العجوز الفلسطينية في تصريحات لقناة "الجزيرة، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أفلتوا الكلب لمهاجمتها أثناء نومها بمنزلها لتتعرض للنهش والكسور و"إصابات خطيرة".

وأشارت المسنّة الفلسطينية إلى أن حوادث مماثلة تكررت مرارا في منطقتها، إذ يقوم جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق كلابهم على النازحين.