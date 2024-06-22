القوات الروسية تقصف منطقة سكنية في خاركيف بقنابل انزلاقية

موسكو - (د ب أ)

قصفت القوات الروسية منطقة سكنية في خاركيف بقنابل انزلاقية بعد ظهر اليوم السبت بعد ساعات من وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة على شبكة كهرباء أوكرانية كانت تواجه بالفعل مشكلات في التشغيل.

وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 18 آخرون في واحدة من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في شمال شرقي البلاد، حسبما قال رئيس البلدية إيهور تيريخوف على تليجرام، وتضررت الشقق في ثلاثة طوابق، وفقا لموقع "ساسبيلني" الإلكتروني، ولا تزال جهود الإنقاذ والإنعاش مستمرة.

وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الأوكرانية في وقت سابق إنها ستمدد انقطاع التيار الكهربائي المخطط له سابقا بعد أن أصابت الصواريخ الروسية منشآت طاقة حيوية للمرة الثامنة منذ مارس، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومددت شركة "أوكرينرجو" عملية انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء أوكرانيا يوم السبت بساعتين إضافيتين.

وقالت الشركة عبر تيليجرام إنه يجب أن يتوقع المستهلكون أن يكونوا بدون كهرباء لمدة عشر ساعات، حتى منتصف الليل.