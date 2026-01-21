خشية القبض عليه.. نتنياهو يتخلف عن حفل تدشين مجلس السلام

نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر إسرائيلية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحضر حفل تدشين مجلس السلام خشيتًا من القبض عليه.

وأكدت المصادر الإسرائيلية، أن نتنياهو لن يحضر الحفل بسبب إعلان سويسرا أنها ملزمة بقرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة بالقبض عليه.

وكان أعلن نتنياهو، قبوله دعوة الانضمام إلى مجلس السلام الذي سيترأسه الرئيس الأمريكي.

ويسعى ترامب لتشكيل المجلس رسميا هذا الأسبوع على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وفي نوفمبر 2024، أعلنت سويسرا أنها ملتزمة بالتعاون مع الجنائية الدولية بموجب نظام روما، وبالتالي سيتعين عليهما اعتقال نتنياهو أو جالانت أو إذا دخلوا البلاد، وتسليم أي منهم إلى المحكمة.