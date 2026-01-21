إعلان

خشية القبض عليه.. نتنياهو يتخلف عن حفل تدشين مجلس السلام

كتب-عبدالله محمود:

11:28 م 21/01/2026

بنيامين نتنياهو

نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر إسرائيلية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحضر حفل تدشين مجلس السلام خشيتًا من القبض عليه.

وأكدت المصادر الإسرائيلية، أن نتنياهو لن يحضر الحفل بسبب إعلان سويسرا أنها ملزمة بقرار المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة بالقبض عليه.

وكان أعلن نتنياهو، قبوله دعوة الانضمام إلى مجلس السلام الذي سيترأسه الرئيس الأمريكي.

ويسعى ترامب لتشكيل المجلس رسميا هذا الأسبوع على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وفي نوفمبر 2024، أعلنت سويسرا أنها ملتزمة بالتعاون مع الجنائية الدولية بموجب نظام روما، وبالتالي سيتعين عليهما اعتقال نتنياهو أو جالانت أو إذا دخلوا البلاد، وتسليم أي منهم إلى المحكمة.

نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حفل تدشين مجلس السلام سويسرا ترامب المنتدى الاقتصادي العالمي

