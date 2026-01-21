ترامب: الرئيس الروسي وافق على الانضمام إلى مجلس السلام

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول روسيا دعوته للانضمام لعضوية مجلس السلام.

وقال ترامب خلال تصريحات لشبكة سي إن بي سي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على الانضمام إلى مجلس السلام بقطاع غزة.

وتطرق ترامب للحديث عن الوضع في إيران، قائلا: "نأمل ألا تكون هناك إجراءات إضافية بشأن إيران".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه على الولايات المتحدة أن تبقى يقظة حيال إيران، مؤكدًا أنه منطقة صعبة.

وعن فنزويلا، أكد ترامب أنه يتفق مع فنزويلا حاليا ويمكنها أن تكون دولة جذابة.