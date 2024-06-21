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BBC

نتنياهو: نسبة الضحايا المدنيين إلى المقاتلين في غزة هي الأدنى في حرب المدن الحديثة

02:24 م الجمعة 21 يونيو 2024

نتنياهو

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وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "نقدر بشدة الدعم الذي قدمه الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية لجهودنا الحربية منذ البداية".

وأضاف نتنياهو، "شعرت أن الفيديو الذي ينتقد إدارة بايدن لحجبها الأسلحة كان ضروريا بعد أشهر من المحادثة لم تحل المشكلة".

وأكد أنه إذا حصلت إسرائيل على ما نحتاجه من أسلحة ستحقق النصر بسرعة على حماس وستردع أي حرب مستقبلية مع حزب الله، موضحًا أن الجيش الإسرائيلي ذهب لأبعد مما ذهب إليه أي جيش آخر في التاريخ في محاولة تجنب سقوط ضحايا مدنيين.

ولفت إلى أن نسبة الضحايا المدنيين إلى المقاتلين في غزة هي واحد إلى واحد تقريبا وهي الأدنى في حرب المدن الحديثة، وسيتعين على إسرائيل نزع السلاح في غزة بشكل مستدام، وهو أمر لا يمكن أن تقوم به أي جهة إلا إسرائيل.

نتنياهو بايدن إسرائيل الجيش الإسرائيلي غزة حزب الله
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