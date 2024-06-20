منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل لا تفكر في الانسحاب من غزة

وكالات

قال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، إن إسرائيل لم تعلن رسميًا ترحيبها بخطة وقف إطلاق النار التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الأن، مشيرًا إلى أن تل أبيب لا تفكر في الانسحاب من قطاع غزة.

وأكد الشيخ، خلال مقابلة له مع قناة "العربية /الحدث"، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبدت موافقة مبدئية، لكن إسرائيل لم تبدِ أي موافقة في هذا الشأن.

كما أشار إلى أن هناك اتفاقًا مع الدول العربية على رؤية سياسية موحدة، موضحًا أن المنظمة أرسلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبشأن معبر رفح، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن العودة إلى المعبر ستكون بالتوافق مع حماس، مضيفًا "يجب أن تعود منظمة التحرير لغزة وبخلاف ذلك سوف تندلع حربًا أهلية".

وأوضح أن الولايات المتحدة وإسرائيل عرضتا عودة السلطة لمعبر رفح لكن السلطة رفضت ذلك، مبينًا أن عودة السلطة لن تكون بشروط إسرائيل.