جالانت يتحدث عن محاولات إيرانية لتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية

وكالات

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إن إسرائيل تعمل على تشكيل فرق تدخل مدربة وشراء طائرات مسيرة وأسلحة متطورة لتعزيز أمن المستوطنات.

وأضاف وزير دفاع الاحتلال، أن هذه الإجراءات تستهدف مواجهة المحاولات الإيرانية لتزويد جنين ومحيطها بالأسلحة في الضفة الغربية، موضحا أن إسرائيل سوف تواصل بذل كل جهد هجومي ودفاعي لإحباط "الإرهاب" على حدودنا.

كانت معطيات رسمية إسرائيلية، كشفت أن 8 آلاف و663 جنديا إسرائيليا وصلوا إلى أقسام إعادة التأهيل النفسي والبدني منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

ووفق معطيات قدتها وزارة الدفاع للكنيست، فإن الإصابة الأكثر شيوعا هي إصابة الأطراف بنسبة 42%، ورد الفعل العقلي وما بعد الصدمة بنسبة 21%، والإصابات الداخلية 9%، وإصابات العمود الفقري 7%، والأذنين 8%، والعينين 2%.

وأوضحت أن 35% من الجرحى، الذين يعالجون في جناح إعادة التأهيل، يعانون من أذى نفسي.

وقتل 662 جنديا إسرائيليا وأصيب 3 آلاف و848 منذ بداية الحرب على غزة، وفق الجيش، الذي يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر.