العميد سمير راغب يكشف ما هو أسطول البعوض الإيراني؟

كتب : حسن مرسي

11:13 م 18/04/2026

كشف العميد سمير راغب الخبير العسكري والاستراتيجي أن "أسطول البعوض" الإيراني يعتمد على لنشات زودياك صغيرة قادرة على مهاجمة القطع البحرية الكبيرة، وذلك بعد تدمير جزء كبير من القطع البحرية الإيرانية الثقيلة مثل الغواصات والفرقاطات.

وقال راغب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن الحرس الثوري الإيراني يعتمد على تكتيكات الحرب غير المتماثلة، بالإضافة إلى صواريخ بحرية قادرة على إغراق المدمرات.

وأضاف أن تطهير الألغام في مضيق هرمز يتطلب اتفاقًا كاملاً يسمح بوجود قطع بحرية أمريكية وأوروبية وعربية، محذرًا من خطورة نقل إيران أجهزة الطرد المركزي والمادة المخصبة بنسبة 60% إلى منطقة "جبل الفأس" المحصنة بعمق أكثر من 100 متر في جبال جرانيتية.

وشدد العميد سمير راغب على أن هذه المغارات لم تتعرض للقصف خلال حرب الـ12 يومًا، وأن حتى القنبلة الأمريكية "GBU-57" (البنكر باستر) لا تستطيع الوصول إلى العمق الكامل، حيث يصل تأثيرها إلى 60 مترًا فقط.

وأشار إلى أن إيران تمتلك حاليًا 200 إلى 300 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس الحديث، مما يمكنها من الوصول إلى تخصيب 90% في أسابيع أو شهور قليلة داخل هذا المكان المحصن، وقد تكون قادرة على امتلاك رؤوس نووية.

وأكد أن مجرد إعلان إيران امتلاك رؤوس نووية أو إجراء أول اختبار نووي سيغير معاملتها الدولية تمامًا، مشيرًا إلى أن أي صاروخ نووي إيراني سيستهدف إسرائيل أو الخليج، وأن اعتراضه صعب لأن الرادار يكشف الجسم وليس محتواه.

سمير راغب أسطول البعوض جبل الفأس تخصيب اليورانيوم

