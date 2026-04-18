قدّم محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، رواية تفصيلية حول لحظات التصدي لما وصفه بـ"العدو"، بالتزامن مع سير المفاوضات الجارية.

إيران تتهم أمريكا بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

وأكد قاليباف خلال حوار متلفز مع الشعب الإيراني، استعرض خلاله أبرز تطورات الوضع، أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيران بشكل كامل، مشددًا على أن بلاده تصدت بحزم لما وصفها بمحاولات أمريكية لتنفيذ عمليات إزالة ألغام، معتبرًا ذلك خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح أنهم وصلوا إلى حافة اشتباك مباشر، قبل أن يتراجع الجانب الأمريكي، مضيفًا أنه أبلغ الوفد الأمريكي في إسلام آباد بشكل صريح أنه في حال تقدمت كاسحة ألغام "ولو بمقدار ذرة"، فسيتم استهدافها فورًا، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي طلب مهلة 15 دقيقة لإصدار أوامر الانسحاب، وهو ما حدث بالفعل.

إيران تبسط سيطرتها على مضيق هرمز

وأشار إلى أن أي حركة مرور بحرية حاليًا في المضيق تتم تحت السيطرة الإيرانية، معتبرًا أن إعلان الولايات المتحدة فرض حصار خلال الأيام الماضية "قرار أخرق" يعكس سوء تقدير، مؤكدًا أنه لا يمكن السماح للآخرين بالعبور بينما تُحرم إيران من ذلك.

واختتم قاليباف بالتأكيد على أنه في حال استمرار ما وصفه بالحصار الأمريكي، فإن إيران ستتخذ خطوات لتقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز.