فيديو.. حجاج إيران يستجيبون لخامنئي بـ"حج البراءة" وغضب سعودي

كتب – أشرف جهاد:



أظهرت مقاطع فيديو ترديد حجاج إيرانيون هتافات سياسية معادية لإسرائيل وأمريكا من داخل خيمتهم على جبل عرفات، تلبية لدعوة المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى "حج البراءة".

واحتفت وكالة الأنباء الإيرانية بما فعله الحجيج الإيرانيون فيما أثار "حج البراءة" غضبا بين السعوديين، وقلل نشطاء سعوديون من أهمية الحدث، مؤكدين أنه يتكرر في كل موسم حج داخل خيام الحجاج الإيرانيين.

📸بالصور | الحجاج الایرانیين يرفعون العلم الفلسطيني في مراسم اعلان البراءة فی عرفات



أدان الحجاج الإيرانيون،جرائم الكيان الصهيوني وأعلنوا من براءتهم للمشركين في مراسم يوم عرفة في صحراء العرفات، بينما رفعو أعلام فلسطين. pic.twitter.com/M0a029ImvQ — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) June 15, 2024

ما هو حج البراءة؟

حج البراءة تقليد يلتزم به الإيرانيون منذ ألزمهم مرشد إيران الراحل الخميني برفع وترديد وإعلان "البراءة من المشركين" في مواسم الحج، من خلال مسيرات أو مظاهرات لإبداء مواقفهم من مختلف القضايا السياسية، باعتبار أن الحج يجب أن "يتحول من مجرد فريضة دينية إلى فريضة سياسية" على حد اعتبارهم.

وترفض السعودية هذه المظاهر باعتبارها إخراج للحج عن مضمونه الديني، إضافة لتخوفها من استغلال الحج في الصراعات والخلافات السياسية المختلفة والمختلف عليها بين المسلمين. لذا يكتفي الإيرانيون بترديد هتافاتهم السياسية في خيامهم فقط.

وحدث حج البراءة مرة واحدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد فتح مكة كان بعض من المشركين يؤدون حجهم على الطريقة الجاهلية، فلم يرد الرسول صلى الله عليهم وسلم أن يخالطهم في حجهم هذا على تلك الصورة، فوكل أبو بكر نيابة عنه صلى الله عليه وسلم إمارة الحج بالناس وتعليمهم أمور حجهم، وبعد أن خرج أبو بكر من المدينة نزلت سورة التوبة مبتدأ بالبراءة من المشركين، فقال تعالى "براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين".

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه باللحاق بأبي بكر، وقراءة سورة التوبة في موسم الحج، وإعلان البراءة من المشركين، ومنعهم منعا باتا من الحج إلى مكة وهم على شركهم، وقصر الحج فقط بعد تلك السنة على من هم على ملّة الإسلام.

البداية دعوة خامنئي

بدأ السجال هذا العام، بدعوة خامنئي للحجاج الإيرانيين إلى "حج البراء". وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "يجب أن تتواصل البراءة هذا العام بنحو يتخطى موسمَ الحج وميقاتَه، إلى الدول والمدن التي يقطنها المسلمون في أرجاء العالم كله، وتتعدّى الحُجّاجَ إلى كلّ فردٍ من الناس".

يجب أن تتواصل البراءة هذا العام بنحو يتخطّى موسمَ الحجّ وميقاتَه، إلى الدول والمدن التي يقطنها المسلمون في أرجاء العالم كلّه، وتتعدّى الحُجّاجَ إلى كلّ فردٍ من الناس.#الكعبة_تجمعنا_لدعم_فلسطين#حج_البراءة — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) June 15, 2024





وتابع خامنئي في تغريدة أخرى، إن "حجاج إيران سيؤدون مراسم البراءة من المشركين على جبل عرفة غدًا السبت"، وسيتم خلالها تلاوة نداء وجهه لهم.

وأضاف: "سيقرأ وينشر النص الكامل لنداء الإمام الخامنئي المهم إلى حجاج بيت الله الحرام يوم السبت 15 - 6 - 2024، من قبل رئيس بعثة الحج لجمهورية إيران الإسلامية في مراسم البراءة من المشركين التي ستقام في صحراء عرفة".

رد سعودي

تغريدة خامنئي، أثارت الغضب في السعودية، وحذره الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، من "لوي لعنق الحقيقة"، معتبرا أن من يدعو إليه "باطل يدعو إلى باطل" وأن تعكير صفو الحج والحجيج يندرج تحت تصنيف "الفسوق".

وقال في فيديو مطول نشره عبر صفحته على "إكس"، "يقول الله عز وجل في أول سورة التوبة: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) وبمناسبة ما يتردد هذه الأيام من إعلان البراءة بإخراج هذه الآية الكريمة من سياقها وتطويعها لأغراض سياسية أبعد ما تكون عن مقصود الدين في الحج، فلا بد من القول إن الله سبحانه وتعالى شرع للحجيج في الحج أن يُكثروا من الطاعات ومن ذكره سبحانه وتعالى بالتلبية والتكبير والدعاء والاستغفار والتوبة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه.





وحذر: "أما اتخاذ شعارات أخرى وترديدها فهذا أمر غير مشروع ولا أساس له من الصحة ولا أصل له في الشرع".

وتابع الأمير عبدالرحمن بن مساعد: "ونرجع لآية البراءة، وفقا للآية الكريمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة بإظهار البراءة من المشركين من أهل العهود وفق سياق الآية في السنة التاسعة للهجرة وأن يعلم الناس أن عليهم الدخول في الإسلام وإلا فليس لهم الحج... أي ليس لهم أن يدخلوا الحرم المكي وهم مشركون".

"براءة" حجاج إيران وغضب سعودي

وفي استجابة لدعوة خامنئي، أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وكالات وحسابات إيرانية ترديد الحجاج الإيرانيين هتافات ضد إسرائيل وأمريكا، بعد إلقاء رئيس بعثة الحج رسالة خامنئي.

وأثارت الفيديوهات غضب سعوديين على مواقع التواصل، وقالت أمية التكريتي: "الحُجاج الايرانيون من داخل مخيمهم يرفعون شعارات سياسية ضل أمريكا وإسرائيل في محاولة منهم لتحَريب موسم الحج وافتعال مشاكل من شأنها زعزعة أمن حجاج بيت الله الحرام.. على الآمن السعودي الحيطة والحذر والانتباه".

الحُجاج الايرانيين من داخل مخيمهم يرفعون شعارات سياسية ضل إمريكا واىىرائيل في محاولة منهم لتحَريب موسم الحج وأفتعال مشاكل من شأنها زعزعة أمن حجاج بيت الله الحرام

على الآمن السعودي الحيطة والحذر والأنتباه pic.twitter.com/74qKQZ7hxu — أُميـة التكريتي (@umtikrit) June 15, 2024

وطالب سعوديون ونشطاء على مواقع التواصل باتخاذ إجراءات حازمة ضد "حج البراءة" الإيراني، خشية استغلال مثل هذه الأمور في المستقبل.

مطلوب من قوات الامن السعوديه اتخاذ اجرائات فوريه ضد هولاء الارهابيين المجرميين الحجاج الايرانيين وكلهم عناصر الاستخبارات بعد ما حولوا مناسك الحج إلى منبر لتمرير سياسات نظام طهران الوحشي

المملكه ارض السلام وهى تمثل روح الاسلام المتسامح مع الكل و يجب وقف هولاء الارهابيين عند حدهم pic.twitter.com/GdIAC6qJiZ — hamid mutasher (@HamedMusher) June 15, 2024

فيما قلل سعوديون من أهمية ما حدث، مشيرين إلى أن "حج البراءة" تقليد إيراني، ويقتصر على خيام حجاج إيران فقط بتنسيق سعودي إيراني. وإذا خرج للعلن والمشاعر المقدسة سيكون هناك كلام آخر.



