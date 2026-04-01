إعلام عبري: تضرر مبنى في كريات شمونة بعد هجوم صاروخي من لبنان

كتب : محمود الطوخي

03:13 م 01/04/2026

هجوم صاروخي

تضررت منشآت حيوية في مستوطنة كريات شمونة جراء رشقات صاروخية انطلقت من الأراضي اللبنانية، تزامنا مع اشتعال جبهة حرب إيران وتفاقم حدة النزاع في المنطقة.

تداعيات قصف كريات شمونة في حرب إيران

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء، بوقوع دمار واسع طال أحد المباني في كريات شمونة، مما تسبب في حالة من الذعر والارتباك في منطقة الجليل.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن الهجوم الصاروخي لم يسفر عن ضحايا في البداية، إلا أن تقارير لاحقة أكدت إصابة شخص واحد على الأقل نتيجة القصف المباشر الذي نفذه حزب الله اللبناني، فيما وصفت القناة 14 الإسرائيلية حجم الدمار في الموقع بالجسيم.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني استهداف المستوطنة الشمالية بصلية صاروخية، موضحا أن العملية تأتي تنفيذا لـ"تحذيرات سابقة" وجهها لعدد من التجمعات السكنية في الشمال.

وفعّلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية صافرات الإنذار في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان، إثر رصد التهديدات الجوية المتزايدة التي تفرضها تداعيات حرب إيران الميدانية.

الموجة 89 من الوعد الصادق 4 وأزمة إيران وأمريكا

في أثناء ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة 89 من عملية "الوعد الصادق 4"، موجها ضربات مكثفة ضد تجمعات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومواقع عسكرية للقوات الأمريكية في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة لتعميق الصراع بين إيران وأمريكا، حيث تسعى طهران لرفع كلفة الصراع عبر استهداف المقدرات الدفاعية والمصالح الأمريكية تزامنا مع استمرار المواجهات.

