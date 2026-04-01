تقدم المهندس ايهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس ، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الخصومات الشهرية "غير المبررة" التي يتم استقطاعها من بطاقات مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".

تفاصيل طلب الإحاطة بشأن أموال تكافل وكرامة

كشف "منصور" عن تلقيه العديد من شكاوى المواطنين الذين يفاجئون بخصم يصل إلى 40 جنيهًا شهريًا من البطاقة الواحدة دون اى أسباب واضحة، بخلاف خصم 5 جنيهات إضافية مع كل عملية سحب.

بالأرقام.. تفاصيل فاتورة خصومات بطاقات تكافل وكرامة

استعرض وكيل لجنة القوى العاملة "فاتورة الخصومات" بالأرقام قائلاً: إن عدد بطاقات تكافل وكرامة يصل إلى 4,681,866 بطاقة، وبحساب قيمة الخصم الشهري (40 جنيهًا)، نجد أن إجمالي المبالغ المخصومة يصل إلى 2.25 مليار جنيه سنويًا (على الأقل)، بالإضافة إلى مبالغ أخرى تصل لـ280 مليون جنيه على الأقل، وهي نتاج خصم 5 جنيهات عن كل عملية سحب تجريها هذه الملايين من الأسر.

وتساءل النائب إيهاب منصور، في سؤاله عن الآتي:

1. ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه الخصومات التي تلتهم مبالغ مليارية من مستحقات الأسر الأولى بالرعاية؟

2. كيف يتحمل المواطن البسيط رسوم سحب وتكاليف إدارية في برنامج حماية اجتماعية وضع خصيصًا لدعمه؟

3. أين تذهب هذه الحصيلة الضخمة (التي تتجاوز 2.25 مليار جنيه )؟ وما هو السند القانونى لهذه الخصومات ؟

واختتم عضو مجلس النواب، تصريحاته قائلًا: " أرفض أن يتحمل الفقراء فواتير إدارية غير مفهومة.. الدعم يجب أن يصل كاملاً لمستحقيه دون انتقاص، وطالب منصور الوزارة بارسال رد رسمي على هذه الاسئلة يوضح مصير هذه المليارات".

