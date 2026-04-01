أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، المدعومون من إيران في اليمن، أنهم أطلقوا ثالث دفعة من الصواريخ الباليستية نحو إسرائيل، مستهدفين "أهدافًا حساسة".

وكان الحوثيون قد ابتعدوا عن المشاركة في الحرب في الشرق الأوسط حتى يوم الجمعة، عندما أطلقوا أول صواريخهم نحو إسرائيل، مما أثار مخاوف من أنهم قد يستأنفون أيضًا الهجمات على السفن في البحر الأحمر، في وقت تتعطل فيه التجارة العالمية وأسعار الطاقة بسبب الحصار الفعّال الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز.

وقف إطلاق النار في إيران

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رئيس النظام الإيراني الجديد في إيران، والذي يعتبر الأقل تطرفًا بكثير والأكثر ذكاءً من أسلافه، قد طلب للتو من الولايات المتحدة الأمريكية وقفًا لإطلاق النار.

وكتب على منصته بتروث سوشيال: " رئيس النظام الإيراني الجديد طلب وقف إطلاق النار، لكن سننظر في الأمر عندما يكون مضيق هرمز مفتوحًا، حرًا، وآمنًا. وحتى ذلك الحين، نحن نحوّل إيران إلى خراب تام أو، كما يقولون، نعيدها إلى العصر الحجري".