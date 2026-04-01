إعلان

الدفعة الثالثة.. الحوثيون يطلقون وابلًا من الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل

كتب : وكالات

03:50 م 01/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، المدعومون من إيران في اليمن، أنهم أطلقوا ثالث دفعة من الصواريخ الباليستية نحو إسرائيل، مستهدفين "أهدافًا حساسة".

وكان الحوثيون قد ابتعدوا عن المشاركة في الحرب في الشرق الأوسط حتى يوم الجمعة، عندما أطلقوا أول صواريخهم نحو إسرائيل، مما أثار مخاوف من أنهم قد يستأنفون أيضًا الهجمات على السفن في البحر الأحمر، في وقت تتعطل فيه التجارة العالمية وأسعار الطاقة بسبب الحصار الفعّال الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رئيس النظام الإيراني الجديد في إيران، والذي يعتبر الأقل تطرفًا بكثير والأكثر ذكاءً من أسلافه، قد طلب للتو من الولايات المتحدة الأمريكية وقفًا لإطلاق النار.

وكتب على منصته بتروث سوشيال: " رئيس النظام الإيراني الجديد طلب وقف إطلاق النار، لكن سننظر في الأمر عندما يكون مضيق هرمز مفتوحًا، حرًا، وآمنًا. وحتى ذلك الحين، نحن نحوّل إيران إلى خراب تام أو، كما يقولون، نعيدها إلى العصر الحجري".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحوثيون جماعة أنصار الله الحوثية وقف إطلاق النار إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
شئون عربية و دولية

الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رياضة محلية

هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق