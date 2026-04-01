قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي طلب من الولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق النار.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال الأربعاء: "رئيس النظام الإيراني الجديد، الأقل تطرفًا بكثير والأكثر ذكاءً من أسلافه، طلب للتو من الولايات المتحدة الأمريكية وقفًا لإطلاق النار".

وتابع ترامب على منصته: " سننظر في الأمر عندما يكون مضيق هرمز مفتوحًا، حرًا، وآمنًا. وحتى ذلك الحين، نحن نحوّل إيران إلى خراب تام أو، كما يقولون، نعيدها إلى العصر الحجري".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إن الحرب مع إيران ستنتهي خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وذلك في وقت تتواصل فيه المعارك بالتصاعد والامتداد عبر الشرق الأوسط، ومع استمرار إرسال قوات أمريكية إلى المنطقة.