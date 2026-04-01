صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من انتقاداته لحلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، وفق صورة التُقطت له يوم الثلاثاء.

وأشار ترامب في مقابلة مع صحيفة تليجراف البريطانية، إلى أنه يدرس سحب الولايات المتحدة من الناتو، بعد أن كرر انتقاده لعدم دعم الدول الأعضاء للحرب على إيران.

وعندما سألته صحيفة تليجراف البريطانية عمّا إذا كان سيعيد النظر في عضوية الولايات المتحدة في الناتو بعد الحرب، قال: "نعم، أقول إن الأمر يتجاوز مجرد إعادة النظر... لم أكن مقتنعًا بالناتو يومًا. كنت دائمًا أعلم أنه نمر من ورق، وفلاديمير بوتين يعرف ذلك أيضًا".

إعادة فتح مضيق هرمز

وأبدت دول الناتو، وهو تحالف عسكري دفاعي، ترددًا في نشر أصول عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحن النفط أغلقته إيران فعليًا ردًا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

وتُعد تصريحات ترامب، التي نُشرت الأربعاء، أحدث سلسلة من الانتقادات التي وجّهها إلى أعضاء الناتو بسبب عدم "وقوفهم" إلى جانب الولايات المتحدة. وكان قد قال يوم الثلاثاء، للدول التي تعاني من نقص وقود الطائرات بسبب إغلاق مضيق هرمز: "تحلّوا ببعض الشجاعة المتأخرة، اذهبوا إلى المضيق وخذوه ببساطة".

وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال: "عليكم أن تبدأوا بتعلّم كيف تقاتلون بأنفسكم، فالولايات المتحدة لن تكون هناك لمساعدتكم بعد الآن، كما لم تكونوا أنتم معنا".

وقد أثارت مواقف ترامب حيرة أعضاء الناتو، الذي يقوم على مبدأ الدفاع الجماعي. وتنص المادة الخامسة على أن الهجوم على دولة عضو يُعد هجومًا على الجميع، ولم يتم تفعيلها سوى مرة واحدة في تاريخ الحلف، بعد هجمات 11 سبتمبر . وقد قُتل أكثر من 1100 جندي من غير الأمريكيين بعدما انضم الحلفاء إلى الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان.

التشكيل في حلف الناتو

ورغم تلك الجهود، لطالما شكك ترامب في ما إذا كان حلفاء الناتو "سيكونون هناك" إذا احتاجتهم الولايات المتحدة، مدعيًا في يناير دون دليل أن قوات الناتو "تراجعت قليلًا" عن خطوط المواجهة في أفغانستان. واستمر في التشكيك بالحلف منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

وقال لصحيفة تليجراف: "لم يقتصر الأمر على عدم وجودهم، بل كان من الصعب تصديقه. لم أبذل جهدًا كبيرًا لإقناعهم، قلت فقط: مرحبًا، لم أُصر كثيرًا، لكن أعتقد أن ذلك يجب أن يكون تلقائيًا".

وأضاف: "لقد كنا هناك بشكل تلقائي، بما في ذلك أوكرانيا. لم تكن أوكرانيا مشكلتنا. كان اختبارًا، وكنا هناك من أجلهم، وكنا سنكون دائمًا كذلك. لكنهم لم يكونوا معنا".

ورغم أن الولايات المتحدة تقدم بعض المعلومات الاستخباراتية العسكرية لأوكرانيا وتسمح لأوروبا بشراء أسلحة أمريكية لصالح كييف، فإن الحكومة الأمريكية لم توافق على حزمة دعم عسكري أو مالي جديدة منذ رئاسته.

استخدام القواعد البريطانية

وفي انتقاداته الأخيرة، خصّ ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالذكر. فقد رفض ستارمر في البداية طلب ترامب استخدام القواعد العسكرية البريطانية في عمليات هجومية ضد إيران، معتبرًا ذلك غير قانوني، لكنه شارك لاحقًا في الدفاع ضد الرد الإيراني بعد استهداف أصول عسكرية بريطانية في الشرق الأوسط.

وخلال المقابلة، سخر ترامب من الأسطول البحري البريطاني قائلًا: "أنتم لا تملكون حتى بحرية. أنتم متقدمون في السن، ولديكم حاملات طائرات لا تعمل".

وأضاف: "لن أملي عليه ما يفعل. يمكنه أن يفعل ما يشاء، لا يهم. كل ما يريده ستارمر هو طواحين رياح مكلفة ترفع أسعار الطاقة لديكم بشكل كبير". وردًا على تصريحات ترامب، شدد ستارمر على أن الناتو لا يزال "أكثر تحالف عسكري فعالية في تاريخ العالم"، مؤكّدًا أن بريطانيا لن "تنجرّ" إلى الحرب مع إيران.

ليست المرة الأولى

لكن هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها بذلك. ففي عام 2018، خلال ولايته الأولى، قال ترامب إنه سيفكر في الانسحاب إذا لم تقم الدول الأعضاء الأخرى "بدفع حصتها" هذا السيناريو الذي أعاد تكراره ترامب من جديد الأيام الماضية مرددا أنه سينسحب من الناتو لأن بعض أعضاؤه لا يدفعون حصتهم إضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية غير مستفيدة.

ولطالما انتقد الرئيس دول الحلف لعدم إنفاقها 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو الحد الأدنى المطلوب لعضوية الناتو. وتشير المعطيات الآن إلى أن جميع الأعضاء باتوا يحققون هذا الهدف، مع توجه لرفع النسبة إلى 5% بحلول عام 2035.

وأفادت شبكة إن بي سي نيوز، في وقت سابق من هذا الشهر أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تدرس التخلي عن دور "القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا"، المسؤول عن الإشراف على القوات والأنشطة في القارة. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إشارة كبيرة إلى احتمال انسحاب الولايات المتحدة تدريجيًا من الحلف.