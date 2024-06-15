رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق: صورتنا كدولة قوية عسكريا تتراجع

وكالات



قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تامير هيمان، "صورتنا كدولة قوية عسكريا تتراجع ونواجه خطر العزلة".

وأضاف أنه إذا نشبت حرب شاملة في الشمال فلن تشبه أي حدث آخر تعيشه الجبهة الداخلية المدنية في إسرائيل.

وتابع قائلًا "قبل أن نقرر شن حرب شاملة في لبنان يجب تحديد كيف ستنتهي وما سيدفع حزب الله لقبول وقف إطلاق النار".

ولفت إلى أن الفشل في حرب واسعة ضد حزب الله من شأنه أن يجعل إسرائيل في وضع أسوأ من الوضع الحالي.





