إعلان

BBC

جيش الاحتلال يشكل كتيبة جديدة من الجنود القدامى بسبب نقص القوى العاملة

11:02 م الخميس 09 مايو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قالت صحيفة إسرائيل اليوم، إن جيش الاحتلال قرر إنشاء كتيبة جديدة من الجنود القدامى الذين تتجاوز أعمارهم 40 عاما، نظرا للحاجة للقوى العاملة التي يحتاجها الجيش.

وأضافت الصحيفة، أن الجنود الذين انضموا للوحدة الجديدة كان قد تم إعفاؤهم في وقت سابق من الخدمة في جيش الاحتلال.

ووفقا للصحيفة، فقد أطلق على الكتيبة اسم "باري" نسبة إلى المستوطنة التي اقتحمتا المقاومة في 7 أكتوبر الماضي، وسيقود الكتيبة عضو الكنيست السابق "يوعز هاندل".

وأوضحت أنه تم تجنيد نحو 600 جندي وضابط ممن أنهوا خدمتهم الاحتياطية، وتم إلغاء إعفاؤهم، في كتيبة باري.

جيش الاحتلال الإسرائيلي كتيبة جديدة من الجنود القدامى كتيبة باري طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بوريل يدعو إلى عدم بيع الأسلحة لإسرائيل

إعلان

إعلان

إغلاق مؤسسات وزيادة ضرائب".. إسرائيل في مأزق جديد بسبب حرب غزة
أجواء حارة والقاهرة 36 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة
الدخان غطى السماء.. حريق هائل في شركة الإسكندرية للأدوية (فيديو وصور)