جيش الاحتلال يشكل كتيبة جديدة من الجنود القدامى بسبب نقص القوى العاملة

مصراوي

قالت صحيفة إسرائيل اليوم، إن جيش الاحتلال قرر إنشاء كتيبة جديدة من الجنود القدامى الذين تتجاوز أعمارهم 40 عاما، نظرا للحاجة للقوى العاملة التي يحتاجها الجيش.

وأضافت الصحيفة، أن الجنود الذين انضموا للوحدة الجديدة كان قد تم إعفاؤهم في وقت سابق من الخدمة في جيش الاحتلال.

ووفقا للصحيفة، فقد أطلق على الكتيبة اسم "باري" نسبة إلى المستوطنة التي اقتحمتا المقاومة في 7 أكتوبر الماضي، وسيقود الكتيبة عضو الكنيست السابق "يوعز هاندل".

وأوضحت أنه تم تجنيد نحو 600 جندي وضابط ممن أنهوا خدمتهم الاحتياطية، وتم إلغاء إعفاؤهم، في كتيبة باري.