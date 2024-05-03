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BBC

فيديو| شاحنة تدهس عشرات الأطفال في قيرغيزستان

12:25 م الجمعة 03 مايو 2024

شاحنة تدهس عشرات الأطفال في قيرغيزستان

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أظهر مقطع فيديو حادث مأساوي في منطقة سوزاك بقيرغيزستان، إذ اصطدمت شاحنة بعشرات الأطفال الذين تجمعوا على أحد التلال لحضور حدث في القرية.

وأسفر هذا الحادث المروع عن إصابة نحو 30 طفلاً، وفقًا لمسؤولين محليين وتقارير إعلامية.

وذكرت وزارة الصحة القرغيزستانية، أن العديد من الضحايا تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عامًا، وأن ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الأطفال كانوا يشاركون في مسابقة في قرية زهيرغتال، حيث كان من المفترض أن يجتمعوا لقراءة القصائد.

حادث مأساوي شاحنة تدهس عشرات الأطفال قرية زهيرغتال
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