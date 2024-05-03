فيديو| شاحنة تدهس عشرات الأطفال في قيرغيزستان
مصراوي
أظهر مقطع فيديو حادث مأساوي في منطقة سوزاك بقيرغيزستان، إذ اصطدمت شاحنة بعشرات الأطفال الذين تجمعوا على أحد التلال لحضور حدث في القرية.
وأسفر هذا الحادث المروع عن إصابة نحو 30 طفلاً، وفقًا لمسؤولين محليين وتقارير إعلامية.
وذكرت وزارة الصحة القرغيزستانية، أن العديد من الضحايا تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عامًا، وأن ثلاثة منهم في حالة خطيرة.
كما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الأطفال كانوا يشاركون في مسابقة في قرية زهيرغتال، حيث كان من المفترض أن يجتمعوا لقراءة القصائد.
في قيرغيزستان، صدمت شاحنة مركونة
على منحدر بشكل غير آمن مجموعة من تلاميذ المدارس أثناء احتفال للطلاب
أصيب 29 تلميذا وتم نقل 18 منهم إلى المستشفى، وثلاثة في حالة خطيرة
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— منوعات🎴 سامر (@sameralia46) May 3, 2024
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