القيادة الوسطى الأمريكية: 4 من سفننا "الإنسانية" بغزة تضررت بأحوال الطقس

وكالات

قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إن 4 سفن للبحرية الأمريكية في مهمة الدعم الإنساني بغزة تضررت صباح اليوم بأحوال الطقس.

وأضافت أن السفينتان الثالثة والرابعة على الشاطئ حاليا في إسرائيل قبالة عسقلان، مؤكدة أن الجهود جارية لاستعادة السفن بمساعدة البحرية الإسرائيلية ولم ترد أنباء عن إصابات.

كانت مصادر عبرية، أعلنت انهيار جزء من الرصيف الأمريكي البحري، من شاطيء غزة إلى أسدود، بحسب ما أوردته شبكة قدس الفلسطينية. وحسب البحرية الأمريكية، فإنها تمكنت من استعادة جزء من الرصيف البحري المنهار بعدما وصل لشواطئ أسدود.