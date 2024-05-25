إعلان

BBC

القيادة الوسطى الأمريكية: 4 من سفننا "الإنسانية" بغزة تضررت بأحوال الطقس

07:02 م السبت 25 مايو 2024

انهيار جزء من الرصيف الأمريكي البحري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات
قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إن 4 سفن للبحرية الأمريكية في مهمة الدعم الإنساني بغزة تضررت صباح اليوم بأحوال الطقس.

وأضافت أن السفينتان الثالثة والرابعة على الشاطئ حاليا في إسرائيل قبالة عسقلان، مؤكدة أن الجهود جارية لاستعادة السفن بمساعدة البحرية الإسرائيلية ولم ترد أنباء عن إصابات.

كانت مصادر عبرية، أعلنت انهيار جزء من الرصيف الأمريكي البحري، من شاطيء غزة إلى أسدود، بحسب ما أوردته شبكة قدس الفلسطينية. وحسب البحرية الأمريكية، فإنها تمكنت من استعادة جزء من الرصيف البحري المنهار بعدما وصل لشواطئ أسدود.

السفن الأمريكية الرصيف العائم غزة حرب غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نائب المستشار الألماني: إسرائيل تجاوزت الحدود

إعلان

إعلان

الدعم وصل لـ 130 مليار جنيه.. الرئيس السيسي يكشف تكلفة رغيف الخبر على الدولة