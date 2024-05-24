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إعلام عبري: إسرائيل تفشل باغتيال قائد فرقة رفح

08:41 م الجمعة 24 مايو 2024

جنود الاحتلال

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وكالات

كشفت القناة الـ 14 الإسرائيلية، أن تقديرات الأجهزة الأمنية في إسرائيل تشير إلى فشل محاولة لاغتيال قائد وحدة رفح في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمد شبانة.

وأمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وجاء هذا خلال جلسة البث في طلب جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، لاتخاذ مزيد من الإجراءات القضائية ضد إسرائيل للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

كما أمرت المحكمة، إسرائيل بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

ولفتت المحكمة إلى أنه "للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".

وشددت أنه يجب على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.

رفح الاحتلال الإسرائيلي المقاومة حماس
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