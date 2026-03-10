أعلنت تركيا يوم الثلاثاء، عن نشر منظومة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت في إحدى المقاطعات الجنوبية الشرقية كجزء من "تعزيز تدابير الدفاع الجوي والصاروخي" التابعة لحلف الناتو.

وقالت وزارة الدفاع التركية في منشور على منصة X: "في ضوء التطورات الأخيرة في منطقتنا، يتم اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حدودنا وأجوائنا، ونحن على تواصل مستمر مع الناتو وحلفائنا. بالإضافة إلى التدابير الوطنية التي نفذناها، عزز الناتو قدراته في مجال الدفاع الجوي والصاروخي. وضمن هذا الإطار، توجد منظومة باتريوت حالياً في ملطية ويتم إعدادها لتصبح جاهزة للعمل لدعم حماية أجوائنا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد حذر إيران سابقًا من أي "خطوات استفزازية" إضافية بعد دخول صاروخ باليستي إلى الأجواء التركية، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية أناضول.

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع التركية أن صاروخًا باليستيًا أطلق من إيران، دخل الأجواء التركية قبل أن يتم تحييده بواسطة أصول الدفاع الجوي والصاروخي للناتو في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وفي وقت لاحق، نفت إيران أنها أطلقت صاروخًا باتجاه تركيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن حادثة الصاروخ كانت "عملية علم كاذب"، دون أن توجه اللوم لأي دولة محددة.