إعلان

طبول الحرب تخنق المرضى.. خروج 9 مستشفيات عن الخدمة في إيران

كتب : محمد جعفر

12:54 م 10/03/2026

الحرب على إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توقفت تسع مستشفيات عن العمل في إيران نتيجة للهجمات الأمريكية الإسرائيلية.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلينا" عن النائب محمد جماليان، العضو في لجنة الصحة القول إنه منذ بدء الحرب الحالية، تدمرت 18 إدارة طوارئ و 25 مركزا صحيا و 14 سيارة إسعاف.

وأضاف أنه في حال استمرت الحرب، فإن الإمدادات الطبية الاستراتيجية في إيران سوف تستمر لما لا يقل عن ستة أشهر، موضحا أن هناك بالفعل نقصا في بعض الأدوية.

وأشارت إلى أنه تم تعليق الإجراءات غير الضرورية مثل الجراحات التجميلية في المستشفيات لحين إشعار آخر، حيث ينصب التركيز حاليا على علاج مصابي الحرب والحالات الطارئة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران إيران وأمريكا إسرائيل أزمة الصحة في إيران قصف المستشفيات نقص الأدوية إسرائيل وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بـ 5 صواريخ.. إيران تعلن استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية شمال العراق
شئون عربية و دولية

بـ 5 صواريخ.. إيران تعلن استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية شمال العراق
75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
أخبار المحافظات

75 للمرج والتاكسي 13 جنيها.. محافظ السويس يتعمد تعريفة الأجرة بعد زيادة
الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
أخبار وتقارير

الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال
حوادث وقضايا

حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال

مي كساب تعلق على جدل المنافسة في رمضان 2026.. ماذا قالت؟
دراما و تليفزيون

مي كساب تعلق على جدل المنافسة في رمضان 2026.. ماذا قالت؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين